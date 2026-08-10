McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Lukrative McKesson-Investition?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McKesson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das McKesson-Papier bei 195,07 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die McKesson-Aktie investiert hat, hat nun 5,126 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 457,78 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 07.08.2026 auf 869,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +345,78 Prozent.
McKesson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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