S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McKesson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McKesson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das McKesson-Papier bei 195,07 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die McKesson-Aktie investiert hat, hat nun 5,126 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 457,78 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 07.08.2026 auf 869,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +345,78 Prozent.

McKesson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at