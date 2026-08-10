McKesson Aktie

McKesson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative McKesson-Investition? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McKesson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McKesson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das McKesson-Papier bei 195,07 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die McKesson-Aktie investiert hat, hat nun 5,126 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 457,78 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 07.08.2026 auf 869,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +345,78 Prozent.

McKesson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu McKesson Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McKesson Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McKesson Corp. 758,80 0,48% McKesson Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen