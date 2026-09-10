Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Medtronic-Investment im Blick
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10.09.2026 10:03:55
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Medtronic-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 92,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,083 Medtronic-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 91,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,47 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Medtronic belief sich zuletzt auf 118,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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