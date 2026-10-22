S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medtronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.10.2021 wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Medtronic-Papier an diesem Tag 123,09 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,812 Medtronic-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,42 Prozent verringert.

Insgesamt war Medtronic zuletzt 121,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at