Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Medtronic-Anlage im Blick
|
24.09.2026 10:03:25
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 130,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Medtronic-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,911 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Medtronic-Papiers auf 89,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 868,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,32 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Medtronic eine Börsenbewertung in Höhe von 116,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic PLC
|77,30
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.