Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Medtronic-Anlage im Blick 24.09.2026 10:03:25

S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Medtronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 130,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Medtronic-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,911 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Medtronic-Papiers auf 89,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 868,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,32 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Medtronic eine Börsenbewertung in Höhe von 116,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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