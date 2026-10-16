Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Dividendenrendite
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16.10.2026 14:03:21
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Medtronic-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Medtronic am 15.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,84 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,43 Prozent. Somit zahlt Medtronic insgesamt 3,64 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1,39 Prozent.
Medtronic- Dividendenrendite im Blick
Der Medtronic-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 95,45 USD aus dem New York-Handel. Der Medtronic-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Medtronic-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Der Medtronic-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,33 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Medtronic via New York 0,431 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 4,02 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Medtronic
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 2,81 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent reduzieren.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Medtronic
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Medtronic beläuft sich aktuell auf 120,729 Mrd. USD. Medtronic weist aktuell ein KGV von 22,35 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Medtronic auf 36,364 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,73 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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