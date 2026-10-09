Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Meta Platforms (ex Facebook)-Investment 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investierten, hätten nun 77,525 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55 887,28 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 08.10.2026 auf 720,89 USD belief. Damit wäre die Investition 458,87 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Meta Platforms (ex Facebook) einen Börsenwert von 1,83 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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