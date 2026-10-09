Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Meta Platforms (ex Facebook)-Investment
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingefahren
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investierten, hätten nun 77,525 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55 887,28 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 08.10.2026 auf 720,89 USD belief. Damit wäre die Investition 458,87 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Meta Platforms (ex Facebook) einen Börsenwert von 1,83 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
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|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|641,60
|-0,17%
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