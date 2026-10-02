Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Meta Platforms (ex Facebook)-Performance im Blick
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile 343,01 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,915 Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 725,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 116,35 USD wert. Damit wäre die Investition 111,64 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Meta Platforms (ex Facebook) zuletzt 1,85 Bio. USD wert. Zum Börsendebüt der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
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|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|646,40
|0,15%
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