Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Lukrativer Meta Platforms (ex Facebook)-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2021 wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 333,12 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,300 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 609,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,08 Prozent gesteigert.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1,55 Bio. USD beziffert. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils auf 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|575,30
|3,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.