Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2021 wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 333,12 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,300 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 609,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,08 Prozent gesteigert.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1,55 Bio. USD beziffert. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at