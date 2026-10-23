S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment verdienen können.

Am 23.10.2023 wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 314,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,185 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 2 066,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 648,85 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 066,34 USD entspricht einer Performance von +106,63 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook) wurde am Markt mit 1,77 Bio. USD bewertet. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at