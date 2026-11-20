Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Lohnende Meta Platforms (ex Facebook)-Investition?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie betrug an diesem Tag 339,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,414 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 537,43 USD, da sich der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie am 19.11.2026 auf 596,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75,37 Prozent vermehrt.
Alle Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Bio. USD. Das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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