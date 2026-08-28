Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Lukrative Meta Platforms (ex Facebook)-Investition? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an diesem Tag bei 290,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 34,452 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (571,10 USD), wäre die Investition nun 19 675,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,75 Prozent zugenommen.

Meta Platforms (ex Facebook) war somit zuletzt am Markt 1,47 Bio. USD wert. Den ersten Handelstag begann das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 498,80 1,69% Meta Platforms (ex Facebook)

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