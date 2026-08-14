Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Frühe Investition 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 124,88 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,801 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 476,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 594,97 USD belief. Damit wäre die Investition 376,43 Prozent mehr wert.

Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Bio. USD. Ein Meta Platforms (ex Facebook)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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