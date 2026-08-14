Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Frühe Investition
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 124,88 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,801 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 476,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 594,97 USD belief. Damit wäre die Investition 376,43 Prozent mehr wert.
Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Bio. USD. Ein Meta Platforms (ex Facebook)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|509,90
|-1,14%
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