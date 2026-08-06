MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|MetLife-Investment im Blick
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 5 Jahren eingefahren
Am 06.08.2021 wurde das MetLife-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen MetLife-Anteile an diesem Tag bei 60,71 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 164,718 MetLife-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 15 855,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,56 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von MetLife belief sich jüngst auf 61,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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