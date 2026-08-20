MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|Lohnender MetLife-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das MetLife-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,03 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,653 MetLife-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 1 203,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,35 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 61,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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