MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|Hochrechnung
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das MetLife-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MetLife-Papier an diesem Tag bei 80,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das MetLife-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,467 MetLife-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 283,38 USD, da sich der Wert einer MetLife-Aktie am 11.11.2026 auf 102,94 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,34 Prozent erhöht.
Am Markt war MetLife jüngst 64,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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