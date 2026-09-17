S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das MetLife-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,68 USD. Bei einem MetLife-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,097 MetLife-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (97,23 USD), wäre das Investment nun 12 357,65 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,58 Prozent.

MetLife markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at