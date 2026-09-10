MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|Lohnendes MetLife-Investment?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MetLife-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MetLife-Papier 39,34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,419 MetLife-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MetLife-Papiers auf 95,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 432,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 143,23 Prozent zugenommen.
Insgesamt war MetLife zuletzt 60,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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