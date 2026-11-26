So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MetLife-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit MetLife-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die MetLife-Anteile bei 60,10 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die MetLife-Aktie investiert hat, hat nun 1,664 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,02 USD, da sich der Wert eines MetLife-Papiers am 25.11.2026 auf 99,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,02 Prozent angewachsen.

Der MetLife-Wert an der Börse wurde auf 62,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at