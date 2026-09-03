MetLife Aktie

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WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086

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MetLife-Performance 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MetLife-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren MetLife-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit MetLife-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,633 MetLife-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MetLife-Aktie auf 96,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,50 Prozent erhöht.

MetLife wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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