S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Mettler-Toledo International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Mettler-Toledo International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 388,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investierten, hätten nun 2,572 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 3 293,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 280,58 USD belief. Mit einer Performance von +229,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Mettler-Toledo International zuletzt 25,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at