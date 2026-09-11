Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Mettler-Toledo International-Performance
|
11.09.2026 10:03:35
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Mettler-Toledo International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 388,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investierten, hätten nun 2,572 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 3 293,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 280,58 USD belief. Mit einer Performance von +229,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Mettler-Toledo International zuletzt 25,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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