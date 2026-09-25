Mettler-Toledo International Aktie

Mettler-Toledo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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Frühe Anlage 25.09.2026 10:03:40

S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mettler-Toledo International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 122,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,089 Mettler-Toledo International-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 135,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 519,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,34 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Mettler-Toledo International belief sich zuletzt auf 29,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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