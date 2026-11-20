Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Profitables Mettler-Toledo International-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 050,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,522 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mettler-Toledo International-Papiere wären am 19.11.2026 16 241,29 USD wert, da der Schlussstand 1 705,66 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 62,41 Prozent.
Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 34,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Mettler-Toledo International Inc.
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