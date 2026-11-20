So viel hätten Anleger mit einem frühen Mettler-Toledo International-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 050,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,522 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mettler-Toledo International-Papiere wären am 19.11.2026 16 241,29 USD wert, da der Schlussstand 1 705,66 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 62,41 Prozent.

Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 34,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at