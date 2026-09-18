Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Lohnende Mettler-Toledo International-Investition?
|
18.09.2026 10:04:01
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Mettler-Toledo International-Papier bei 1 287,10 USD. Bei einem Mettler-Toledo International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,769 Mettler-Toledo International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Aktie auf 1 410,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 958,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent gesteigert.
Mettler-Toledo International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mettler-Toledo International Inc.
Analysen zu Mettler-Toledo International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mettler-Toledo International Inc.
|1 214,00
|-1,30%