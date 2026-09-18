Mettler-Toledo International Aktie

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WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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Lohnende Mettler-Toledo International-Investition? 18.09.2026 10:04:01

S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Mettler-Toledo International-Papier bei 1 287,10 USD. Bei einem Mettler-Toledo International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,769 Mettler-Toledo International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Aktie auf 1 410,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 958,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent gesteigert.

Mettler-Toledo International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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