Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 10:03:44
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 496,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,067 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,22 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 25.11.2026 auf 1 664,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,22 Prozent gesteigert.
Alle Mettler-Toledo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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