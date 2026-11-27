Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 496,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,067 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,22 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 25.11.2026 auf 1 664,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,22 Prozent gesteigert.

Alle Mettler-Toledo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at