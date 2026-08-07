S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mettler-Toledo International-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 521,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,572 Mettler-Toledo International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 339,88 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Papiers am 06.08.2026 auf 1 421,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,60 Prozent verringert.

Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 28,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at