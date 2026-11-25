MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|Langfristige Performance
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MGM Resorts International von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das MGM Resorts International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,880 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 197,07 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Papiers am 24.11.2026 auf 34,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,71 Prozent vermehrt.
MGM Resorts International wurde am Markt mit 8,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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