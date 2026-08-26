S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in MGM Resorts International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das MGM Resorts International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,98 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,382 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,24 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 25.08.2026 auf 43,34 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,24 Prozent gleich.

MGM Resorts International war somit zuletzt am Markt 10,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at