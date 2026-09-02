S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MGM Resorts International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem MGM Resorts International-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,683 MGM Resorts International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 40,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,87 Prozent.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 10,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at