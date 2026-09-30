MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Lohnende MGM Resorts International-Investition? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden MGM Resorts International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 384,172 MGM Resorts International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 109,10 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,09 Prozent erhöht.

MGM Resorts International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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