MGM Resorts International Aktie

MGM Resorts International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable MGM Resorts International-Investition? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MGM Resorts International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die MGM Resorts International-Aktie bei 26,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, befänden sich nun 3,836 MGM Resorts International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,36 USD, da sich der Wert einer MGM Resorts International-Aktie am 27.10.2026 auf 27,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,36 Prozent gesteigert.

Alle MGM Resorts International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MGM Resorts International

mehr Nachrichten

Analysen zu MGM Resorts International

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MGM Resorts International 25,24 4,43% MGM Resorts International

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen