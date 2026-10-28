MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|Rentable MGM Resorts International-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades MGM Resorts International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die MGM Resorts International-Aktie bei 26,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, befänden sich nun 3,836 MGM Resorts International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,36 USD, da sich der Wert einer MGM Resorts International-Aktie am 27.10.2026 auf 27,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,36 Prozent gesteigert.
Alle MGM Resorts International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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