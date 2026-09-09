S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MGM Resorts International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das MGM Resorts International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,00 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hat, hat nun 277,778 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 316,67 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 08.09.2026 auf 40,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von MGM Resorts International betrug jüngst 10,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at