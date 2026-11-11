MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|MGM Resorts International-Investition im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MGM Resorts International-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das MGM Resorts International-Papier letztlich bei 38,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 258,131 MGM Resorts International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 33,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 533,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,66 Prozent.
MGM Resorts International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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