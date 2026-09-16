MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Rentabler MGM Resorts International-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in MGM Resorts International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem MGM Resorts International-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, befänden sich nun 2,434 MGM Resorts International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,53 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 10,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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