S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MGM Resorts International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit MGM Resorts International-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 44,65 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,396 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 871,22 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 22.09.2026 auf 38,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,88 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 9,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at