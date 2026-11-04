MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Langfristige Investition 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MGM Resorts International von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

MGM Resorts International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in MGM Resorts International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,377 MGM Resorts International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 973,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,67 Prozent eingebüßt.

MGM Resorts International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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