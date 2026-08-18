S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Micron Technology-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Micron Technology-Anteile an diesem Tag 123,55 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Micron Technology-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,809 Micron Technology-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 818,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 011,75 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 718,90 Prozent.

Micron Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,10 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at