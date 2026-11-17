Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Langfristige Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Micron Technology von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Micron Technology-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,56 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,893 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 9 270,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 719,02 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 9 270,50 USD entspricht einer Performance von +827,05 Prozent.
Der Marktwert von Micron Technology betrug jüngst 879,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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