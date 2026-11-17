Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Micron Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Micron Technology-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,56 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,893 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 9 270,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 719,02 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 9 270,50 USD entspricht einer Performance von +827,05 Prozent.

Der Marktwert von Micron Technology betrug jüngst 879,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at