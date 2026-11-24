Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Micron Technology-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Micron Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,996 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 707,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82 090,24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 720,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Micron Technology belief sich zuletzt auf 676,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at