Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Rentable Micron Technology-Anlage? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Micron Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Micron Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 693,001 Micron Technology-Anteilen. Die gehaltenen Micron Technology-Papiere wären am 10.08.2026 596 673,60 USD wert, da der Schlussstand 861,00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5 866,74 Prozent vermehrt.

Micron Technology wurde am Markt mit 991,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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