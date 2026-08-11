S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Micron Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Micron Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 693,001 Micron Technology-Anteilen. Die gehaltenen Micron Technology-Papiere wären am 10.08.2026 596 673,60 USD wert, da der Schlussstand 861,00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5 866,74 Prozent vermehrt.

Micron Technology wurde am Markt mit 991,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at