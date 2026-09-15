Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Lohnender Micron Technology-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Micron Technology von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Micron Technology gewesen.

Am 15.09.2025 wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Micron Technology-Papiers betrug an diesem Tag 157,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Micron Technology-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,338 Micron Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 856,82 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Anteils am 14.09.2026 auf 924,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 485,68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Micron Technology zuletzt 1,10 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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