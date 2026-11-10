Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Micron Technology-Performance im Blick
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Micron Technology von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Micron Technology-Papier bei 253,30 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,395 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 289,44 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Anteils am 09.11.2026 auf 733,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 189,44 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Micron Technology eine Marktkapitalisierung von 776,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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