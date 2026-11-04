Mid-America Apartment Communities Aktie

Mid-America Apartment Communities ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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Lohnende Mid-America Apartment Communities-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mid-America Apartment Communities-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106,213 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 463,09 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 03.11.2026 auf 117,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,63 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities bezifferte sich zuletzt auf 13,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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