S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mid-America Apartment Communities-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106,213 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 463,09 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 03.11.2026 auf 117,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,63 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities bezifferte sich zuletzt auf 13,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at