S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 144,73 USD. Bei einem Mid-America Apartment Communities-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,909 Mid-America Apartment Communities-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 911,90 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Papiers am 25.08.2026 auf 131,98 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,81 Prozent.

Mid-America Apartment Communities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at