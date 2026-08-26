Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Profitable Mid-America Apartment Communities-Investition?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 144,73 USD. Bei einem Mid-America Apartment Communities-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,909 Mid-America Apartment Communities-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 911,90 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Papiers am 25.08.2026 auf 131,98 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,81 Prozent.
Mid-America Apartment Communities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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