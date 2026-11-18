Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mid-America Apartment Communities-Einstiegs gewesen.

Das Mid-America Apartment Communities-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 121,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,236 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mid-America Apartment Communities-Papiers auf 116,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,26 Prozent eingebüßt.

Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 13,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at