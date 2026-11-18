Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Lukrative Mid-America Apartment Communities-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 3 Jahren verloren
Das Mid-America Apartment Communities-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 121,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,236 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mid-America Apartment Communities-Papiers auf 116,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,26 Prozent eingebüßt.
Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 13,67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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