Mid-America Apartment Communities Aktie

Mid-America Apartment Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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Mid-America Apartment Communities-Performance 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.09.2021 wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Mid-America Apartment Communities-Aktie bei 196,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mid-America Apartment Communities-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,948 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 6 590,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,09 Prozent verringert.

Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 14,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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