S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Mid-America Apartment Communities-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 206,27 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,848 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 575,70 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Papiers am 27.10.2026 auf 118,75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,43 Prozent verringert.

Am Markt war Mid-America Apartment Communities jüngst 13,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at