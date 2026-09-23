Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 23.09.2023 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Mid-America Apartment Communities-Papier 130,21 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,799 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 150,60 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Anteils am 22.09.2026 auf 119,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,49 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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