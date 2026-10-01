S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Moderna-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 103,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,681 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (192,57 USD), wäre das Investment nun 1 864,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,44 Prozent vermehrt.

Moderna markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at