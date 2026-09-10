Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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Frühe Anlage 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Moderna-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Moderna-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 449,38 USD wert. Bei einem Moderna-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,225 Moderna-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 301,77 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 09.09.2026 auf 135,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69,82 Prozent.

Der Börsenwert von Moderna belief sich zuletzt auf 55,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tutik_P / Shutterstock.com

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
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