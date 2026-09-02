S&P 500-Wert Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 199,005 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 39,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 912,44 USD wert. Das entspricht einem Minus von 20,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Molson Coors Brewing Company (MCBC) einen Börsenwert von 7,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at